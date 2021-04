Filippo di Edimburgo morto a 99 anni. Regina Elisabetta e Inghilterra in lutto

09 aprile 2021 a

È morto il principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta. Aveva 99 anni e tre settimane fa era rientrato a Buckingham Palace dopo un ricovero di un mese per problemi cardiaci, con delicata operazione chirurgica. Non è ancora stata resa nota la causa del decesso. Il principe, nato a Corfù in Grecia nel 1921, avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 10 giugno. Una nota ufficiale della Corona ha fatto sapere che il Principe è morto "nel castello di Windsor, in pace", peacefully.

"Con grande dispiacere si comunica che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell’amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. Il Principe è deceduto questa mattina al castello di Windsor", si legge.

Compagno di una vita della Regina, con cui era sposato dal 20 novembre 1947 e da cui ha avuto 4 figli, il principe ereditario Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, Filippo è passato alla storia per due motivi: la capacità di restare sempre un passo indietro rispetto alla consorte-regina, un ruolo difficilissimo per chiunque. E le polemiche sulle sue gaffe, spesso a sfondo razziale, con tanto di accuse su presunte simpatie naziste. Era però molto amato dai sudditi britannici, proprio per la capacità di essere sempre presente al fianco di Elisabetta, senza farle ombra.



Non è un caso che nonostante l'età avanzatissima, tutto il Paese fosse rimasto con il fiato sospeso alla notizia del suo ricovero per sottoporsi a un'operazione al cuore, dopo un periodo di malessere e un'infezione cha avevano fatto pensare tutti al Covid. Grande commozione nelle immagini dei parenti, dal figlio Carlo al nipote William, lasciare in lacrime il King Edward VII Hospital di Londra. Poi il lento recupero, che ha permesso al Principe di morire nella sua casa, tra i suoi cari.

