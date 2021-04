Meghan Markle e i funerali del principe Filippo: "La situazione può precipitare", drammatica indiscrezione dei tabloid

11 aprile 2021 a

a

a

Ufficiale: Meghan Markle non andrà ai funerali del principe Filippo, morto a 99 anni il 9 aprile. I funerali saranno celebrati in forma privata sabato 17 aprile. Per via del coronavirus, pochissimi i presenti: non ci sarà neppure Boris Johnson. Presente, invece, il marito di Meghan, il principe Harry, per la prima volta a casa dopo l'intervista bomba a Oprah Winfrey e le fragorose polemiche che ne sono seguite.

"Ha una scusa". Indiscrezioni pesantissime su Meghan: niente funerali del principe Filippo? Ufficiale: è strappo

Ma i fari sono puntati sull'assenza di Meghan Markle, la grande accusatrice dei Windsor, bollati di razzismo, insomma il grande "nemico" della Casa Reale. Un portavoce di Buckingham Palace ha fatto sapere ai media d’oltremanica che Meghan, in quanto è in dolce attesa, ha ricevuto dai suoi medici il consiglio di non mettersi in viaggio a causa proprio della fase avanzata della sua gravidanza. Insomma, assente per un solido motivo, anche se la data esatta del parto non è mai stata svelata: dovrebbe essere tra giugno e luglio.

"Astio e sospetto". Meghan Markle, retroscena feroce: perché Filippo non la voleva. "E ora andrà sempre peggio": crolla la Corona?

Impossibile, però, non pensare che dietro la scelta di restare a casa ci siano gli enormi problemi della Markle con la Casa Reale. I rapporti sono tesissimi, come è noto. E così, i tabloid riportano quelli che sono i timori dei Windsor: se la Markle avesse preso parte ai funerali di Filippo, "la situazione sarebbe potuta precipitare". Una situazione da evitare a tutti i costi nel giorno dell'estremo saluto al marito della Regina Elisabetta. E comunque, ci sarà molta tensione già tra Harry, Carlo e il principe William, al primo incontro dopo l'intervista.

"Aveva tutto il tempo". Morte del principe Filippo, indiscrezioni drammatiche su Harry: come è ridotto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.