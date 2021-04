Principe Filippo, la rivolta contro la Bbc: il più doloroso sfregio alla Regina Elisabetta

Maurizio Stefanini 11 aprile 2021 a

Con la serie "The Crown", il Filippo di una finzione pur ben documentata era diventato un divo ben accetto negli schermi di tutto il mondo. Ora che però è morto davvero e la Bbc ha gli ha dedicato quasi l'intera programmazione di questi giorni ai cittadini non è piaciuto troppo. (LaP) Le forze armate hanno reso onore a Filippo con 41 salve di cannone. Sopra, il Royal Horse Artillery È notizia o no che una persona illustre sia morta due mesi prima di compiere 100 anni? Da una parte, la cosa dovrebbe essere vista come naturale. Dall'altra, può diventare un evento, proprio per il modo in cui la tenuta del personaggio poteva ormi farlo ritenere immortale. I quasi 100 anni di Filippo Duca di Edimburgo, da 73 anni sposato alla 95enne regina Elisabetta II, hanno in qualche modo reso oggetto di ironie il Principe di Galles Carlo, che a 72 anni è ancora erede al trono e ancora in attesa di iniziare il suo "lavoro", a un'età in cui anche in questi tempi di pensioni ritardate la gran parte degli esseri umani è comunque già andata a riposo. E altre ironie i giornali di tutto il mondo le hanno dedicate alla leggendaria e interminabile serie di gaffes per cui il defunto era diventato famoso.

Il consorte di una sovrana, però, è pur sempre il consorte di una sovrana. Di conseguenza, pur essendo in realtà famosa per una indipendenza che spesso sconfina nell'irriverenza verso le istituzioni e le tradizioni più consolidate, stavolta la Bbc ha ritenuto giusto fare l'emittente istituzionale. Ha dunque cancellato la sua programmazione regolare ed ha mandato in onda servizi speciali presentati da conduttori vestiti di nero in segno di lutto, mentre le stazioni radio musicali della rete suonavano brani con melodie cupe. Insomma, roba da Rai dei tempi di Bernabei il Venerdì Santo, che la Rai di oggi non fa più. Però, appunto, per seguire anche la sua vocazione anticonformista, nel mentre che si metteva in lutto la Bbc ha anche creato una pagina web speciale per far registrare ai telespettatori le loro obiezioni: o forse ha creato una pagina web quando ha visto che le proteste stavano arrivando a valanga, per incanalarle. Se alcuni cittadini dunque hanno accolto la decisione della rete come un giusto segno di rispetto, una gran quantità ha invece protestato, dicendo che alla morte di Filippo si era dato uno spazio "eccessivo".

Comunque, mentre la gente brontola, le celebrazioni continuano. Alla Bbc sono apparsi i figli di Filippo e Elisabetta, parlando della sua vita, del suoi «risultati sorprendenti» e della sua eredità. «La sua energia nel sostenere mia madre è stata sorprendente», ha detto Carlo, principe di Galles. «È sempre stato lì come una roccia nella vita della regina», ha detto Edoardo, conte di Wessex. Andrea, duca di York, ha ricordato con affetto il principe come un padre che trascorreva del tempo con la sua famiglia. «Come ogni altra famiglia all'epoca, i genitori andavano a lavorare durante il giorno ma la sera - proprio come qualsiasi altra famiglia - ci riunivamo, ci sedevamo sul divano e lui leggeva», ha detto. Riflettendo sulla infanzia difficile di suo padre, dopo che la sua famiglia è stata esiliata, la figlia Anna ha detto che questa gli aveva lasciato la «straordinaria capacità di essere positivo e di superare le avversità». Per una coincidenza della Storia, la morte di Filippo viene a 120 anni quasi esatti dalla morte della Regina Vittoria: un'altra dinasta britannica dalla vita lunghissima. Per il suo decesso si sta dunque ripetendo il complesso cerimoniale che in pratica fu messo a punto per quell'evento del 1901.

Il ministero della Difesa, citato dalla Bbc, ha annunciato che 41 colpi al minuto saranno esplosi per alcuni minuti dal castello di Cardiff, dal castello di Edimburgo, da quello di Hillsborough a Belfast, dalla Rocca di Gibilterra, dalla Torre di Londra e dalla caserma di Woolwich Barracks a Londra, dalle basi navali di Devonport e di Portsmouth e da varie navi da guerra in mare. Tutto in onore del duca, che aveva servito come ufficiale di Marina durante la Seconda guerra mondiale e aveva ricoperto la carica di Lord High Admiral. Le esequie sono fissate per sabato prossimo, il 17 aprile a Windsor: il feretro verrà trasportato per il breve percorso che separa gli appartamenti reali del Castello dalla St George' s Chapel, dove si svolgerà la cerimonia e dove il corpo sarà sepolto. Tv e canali on line trasmetteranno le cerimonie che saranno però a porte chiuse, nel rispetto delle norme anti-Covid. Per questo stesso motivo saranno presenti i parenti più stretti. Ci sarà anche il nipote ribelle Harry, ma non la moglie Meghan Markle, incinta, che resterà negli Usa. Sempre per via del lutto il principe William non parteciperà alla cerimonia di premiazione di quel Bafta, British Academy of Film and Tv Arts, di cui è presidente. Suo nonno era stato peraltro il primo presidente del Bafta, tra 1959 e 1965. E anche dopo aveva sempre continuato a sostenerla.

