Brasile, una gang di assassini si filma mentre commette un omicidio: arrestati grazie alle immagini

Una gang brasiliana si è filmata mentre "smembrava" un corpo e ha poi nascosto i pezzi del cadavere dentro una valigia. E dopo aver abbandonato il bagaglio in un canale di scolo nella località nel sud del Brasile sono fuggiti credendo di averla fatta franca. Soltanto l'autopsia dei medici legali ha accertato che la vittima si chiamava Gabriela Lima Santana, aveva 21 anni ed era scomparsa il 13 marzo, un giorno prima del suo compleanno. Gli inquirenti sospettano che ci siano vendette tra bande rivali dietro l'uccisione e lo smembramento della giovane ragazza.

Il corpo era stato ritrovato il 24 marzo da alcuni operai che avevano notano una valigia, durante la pulitura di un canale di acqua. Mentre rimuovevano i detriti dall'area, uno scavatore ha portato alla luce il bagaglio, da cui è improvvisamente fuoriuscito "un braccio". L'arto è poi finito in acqua e ha "galleggiato"; gli operai hanno subito chiamato la polizia. "Dopo avere esaminato il contenuto della valigia, le forze dell'ordine hanno recuperato la testa, il busto, le gambe e le braccia della vittima", scrive l'edizione on line del Giornale.

. Grazie all'analisi dei tatuaggi e delle impronte digitali del cadavere, il medico legale ha stabilito l'identità della povera vittima. Nella valigia sono state trovate anche due coltelli da cucina e una sega, usati per il terrificante omicidio. Trovate anche delle pietre, che servivano a fare affondare il bagaglio. In seguito alla scoperta dei resti le forze dell'ordine hanno collegato il terribile ritrovamento a un video in loro possesso.

"La polizia aveva infatti ricevuto il primo marzo un filmato in cui si vedono degli uomini che squartano un cadavere all'interno di un bagno e infilano i pezzi in sacchi della spazzatura". Non è ancora chiaro chi siano gli autori del video, ma gli agenti hanno subito indagato la pista della vendetta tra gang. I tatuaggi presenti sul cadavere sono infatti simboli di un'organizzazione criminale. Sono state così arrestati due presunti membri della banda, riconosciuti dalla polizia attraverso il video da loro stessi girato. Si tratta di un 49enne e un 23enne. Per gli inquirenti, ci sarebbero altri due sospettati da arrestare per l'assassinio della povera Gabriela.

