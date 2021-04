Meghan Markle, il vero motivo per cui non partecipa al funerale del principe Filippo: "Non voglio". Altro che gravidanza

13 aprile 2021 a

Niente funerali del principe Filippo per Meghan Markle che è rimasta a Montecito, in California. La dolce metà di Harry non ha seguito il marito, volato invece a Londra per dare l'ultimo addio al nonno. Ufficialmente perché i medici le hanno consigliato di rimanere a casa vista la sua gravidanza, ma i rumors riportati dal Messaggero affermano che il vero motivo sia ben altro. Meghan - si legge - "non vuole essere al centro dell'attenzione". Gli amici però cacciano le malelingue e confermano che lei e il principe Filippo "avevano un legame speciale e lei lo adorava".

Insomma, una scelta quasi doverosa descrivono chi le sta intorno il "no" al funerale. "Meghan ha detto che la sua principale preoccupazione in questo momento è sostenere Harry. Ha detto che ha lasciato a lui decidere se partecipare o meno al funerale - ha dichiarato a DailyMail.com una persona vicina a Meghan Markle - e che è in questi tempi che la famiglia dovrebbe riunirsi, mettere da parte le differenze e unirsi come una cosa sola. Ha detto che questo è ciò che vorrebbe il principe Filippo e che è disposta a perdonare e ad andare avanti".

Non c'è solo Harry a essere protettivo nei confronti della moglie. La mamma della duchessa, Doria, si è detta irremovibile: niente viaggi in gravidanza. Per Meghan quella del marito è anche un'occasione per riappacificarsi con il fratello William e il padre, il principe Carlo. Per Harry infatti sarà la prima volta da marzo 2020 che fa ritorno nel Regno Unito. Non per questo sarà esente dalla quarantena. Il duca di Sussex potrà lasciare la quarantena dopo cinque giorni anziché 10 se fornisce un test negativo per il coronavirus. In ogni caso gli sarà consentito di partecipare al funerale di Philip a prescindere, poiché le linee guida ufficiali affermano che coloro che arrivano dall'estero possono lasciare l'isolamento "per motivi compassionevoli".

