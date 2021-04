Filippo di Edimburgo, "dietro al carro funebre di Lady Diana...": dopo la morte del principe, la più impensabile delle scoperte

14 aprile 2021 a

Tanti gli aneddoti sul principe Filippo di Edimburgo emersi dopo la morte. Uno tra tutti, sconosciuto ai più, coinvolge sia William che Harry. Stando a quanto rivelato dalla giornalista Tina Brown, il nonno nonché marito della Regina Elisabetta, è stato molto più importante di Carlo per i nipoti nel superare la scomparsa della madre Diana. In particolare, durante i suoi funerali, il principe Filippo ha aiutato William in un momento di grande difficoltà: il duca di Cambridge non voleva partecipare al corteo funebre, tanto da chiedere al nonno: "Se cammino dietro al carro funebre, tu sarai con me?". E così è stato. Messa da parte la burbera tenerezza, il principe è rimasto accanto ai nipoti nel momento più triste della loro vita.

L'indiscrezione, apparsa nel libro, The Diana Chronicles, non è l'unica di questi giorni. Stando ai rumors diffusi dagli esperti di affari reali britannici la Royal Family è spaccata irrimediabilmente, anche a ridosso dei funerali di Filippo di Edimburgo. Nel dettaglio è stato un messaggio a far rizzare le orecchie dei curiosi. Harry ha infatti pubblicato il suo messaggio per il nonno in contemporanea con William. "Il tempismo lascia pensare che i due fratelli si siano coordinati", ha suggerito il Corriere della Sera.

A ostacolare ancora di più i già freddi rapporti tra fratelli l'assenza di Meghan Markle nell'ultimo addio a "nonno Filippo". La duchessa di Sussex ha preferito rimanere in California, dove la coppia reale abita. La motivazione ufficiale pare anche la più scontata visto che l'ex attrice è in dolce attesa. Eppure per i più maliziosi sotto ci sarebbe ben altro. Alcuni confidenti vicini a Meghan non hanno tenuto nascosto la volontà della duchessa di "non attirare l'attenzione su di sè". Una scusa che, se fosse vera, potrebbe creare parecchio scalpore.

