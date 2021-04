Regina Elisabetta, "né William né Harry". Indiscrezioni sulla scelta radicale: schiaffoni ai nipoti (durante il funerale)

15 aprile 2021 a

La Regina Elisabetta sarà seduta da sola in Chiesa, al funerale del marito, il principe Filippo. Non potrà avere neanche uno dei suoi figli accanto. Come per tutte le vedove, valgono anche per la sovrana le rigide regole anti coronavirus. Così per l'addio al suo amato Filippo, la Regina sarà distanziata da tutti gli altri presenti, massimo trenta. Almeno due metri la separeranno dagli altri nuclei familiari. Non potrà abbracciare o stringere la mano ad alcuno. Insomma, come rivela il Giornale, sarà un funerale ancora più triste. Senza il conforto della vicinanza dei propri figli, costretti a rimanerle distanti anche nel suo momento più doloroso.

Da oltre un anno la Regina viveva isolata nel castello di Windsor con suo marito e un numero ridotto di dipendenti. L'unica persona a cui potrebbe essere concesso il privilegio di sederle accanto sarebbe il segretario privato del principe, Archie Miller-Bakewell, che sarà comunque presente alla cerimonia che si svolgerà sabato 17 aprile alle 15.00 nella cappella di San George del castello di Windsor. Tutti gli invitati dovranno indossare le mascherine e osservare le norme di sicurezza previste.

Tra gli altri presenti ci saranno i figli di Elisabetta, ognuno seduto insieme al proprio nucleo familiare. Da solo siederà anche il principe Harry visto che la moglie Meghan Markle, alla sua seconda gravidanza, ha deciso di restare negli Stati Uniti e di non partecipare alle esequie. Il principe William sarà presente insieme alla moglie Kate Middleton e probabilmente insieme anche al figlio più grande, George, che più di tutti negli ultimi anni aveva stabilito un bel rapporto con il bisnonno. Tra gli altri invitati sono stati confermati Peter Phillips, cugino di William e Harry, che sarà presente senza però la moglie Autumn. E non ci sarà nemmeno il premier Boris Johnson.

