Principe Filippo, l'indiscrezione di Roberto Alessi sul feretro: "Cosa c'era sopra, un chiaro segnale"

Un funerale già scritto. Tutto si è svolto secondo la volontà dello stesso principe Filippo. Tranne il numero (30) ristretto delle persone presenti in Chiesa a causa del Covid. Per annunciare il momento di silenzio nazionale prima delle esequie è stato sparato un colpo di cannone da cinque diverse location nel Regno Unito, dal Castello di Edinburgo alla Torre di Londra. Sul feretro è stata posta la sciabola della Marina che gli fu regalata dall'allora re Giorgio VI quando sposò Elisabetta, e il suo berretto. Insieme a questi anche il suo stendardo personale. Tutti elementi che segnalano l'attaccamento alla Marina e il forte legame con le forze armate del marito di Elisabetta II, morto il 9 aprile a 99 anni. La regina uscita dal castello di Windsor a bordo della Bentley di Stato, si è raccolta per qualche istante di silenzio dinanzi al feretro del consorte un momento voluto dallo stesso Filippo per le sue esequie.

La regina nell'ultima settimana è rimasta chiusa al castello e non era mai più stata vista in pubblico, se non ieri per una fugace apparizione dietro il finestrino dell'auto, come si vede nella foto. «È la Regina», ha detto Justin Welby, arvcivescovo di Canterbury, che ha tenuto il sermone in memoria di Filippo, «si comporta con la straordinaria dignità e lo straordinario coraggio che ha sempre dimostrato, mentre dice addio a qualcuno con cui è stata sposata per 73 anni».

Presenti il figlio primogenito, Carlo e i suoi figli William, con la moglie Kate, e Harry. Tutti sono in abiti scuri ma da giorno: le uniformi sono state bandite per non mettere in imbarazzo Harry. I due fratelli si mostrano prima della cerimonia separati da un cugino, all'uscita dalla Cappella di San Giorgio, dove si è svolta la funzione religiosa il principe William con il fratello Harry e la cognata Kate si mostrano conversare. Che si saranno detti. Pace fatta? Chissà.

