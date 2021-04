Regina Elisabetta, terrore per la sovrana: "Sono la fidanzata di Andrea". Clamorosa falla nella sicurezza, il blitz: Windsor sotto-choc

21 aprile 2021 a

a

a

“C’è un’intrusa a Windsor”, ha titolato Dagospia, che ha tradotto un episodio a dir poco singolare riportato dal Daily Mail. Una donna di 44 anni è infatti riuscita a introdursi nel parco della Royal Lodge spacciandosi per la fidanzata del principe Andrea. Quest’ultimo si è ritirato dalla famiglia reale in seguito allo scandalo Epstein che lo ha visto coinvolto: di conseguenza ha perso il privilegio della protezione della polizia. Quindi a difesa della sua residenza è rimasta soltanto un’azienda privata - pagata tra l’altro con i fondi della regina Elisabetta - i cui agenti incredibilmente hanno lasciato passare la donna.

Harry fugge prima del suo compleanno? La risposta "brutale" della Regina Elisabetta, con questa foto | Guarda

Gli uomini di guardia si sono infatti lasciati convincere dall’aspetto raffinato della signora, che era arrivata dalla Spagna in occasione del funerale del principe Filippo. Addirittura le era stato pagato il biglietto del taxi e le era poi stato concesso l’accesso nel parco della Royal Lodge: la farsa è terminata quando è entrata nella residenza e ha chiesto a un membro del personale dove fosse il suo fidanzato, ovvero il principe Andrea. A quel punto è scattato l’allarme, con lo staff che ha avvisato la polizia e trattenuto la donna nell’atrio.

"Non vuole più farlo". Schiaffo a Harry e spaventoso buco di potere: la scelta della Regina che può far crollare i Windsor

Nella sua borsa sono state trovate mappe dettagliate della Royal Lodge e di altre residenze appartenenti alla famiglia reale. Secondo le fonti del Daily Mail la donna era “vestita in modo molto elegante, con pantaloni da completo, una camicetta gialla e una giacca color pesca, e aveva i capelli pettinati e il trucco completo”. Insomma, l’intrusa spagnola è stata descritta come una “donna affascinante”: il principe Andrea era a casa in quel preciso momento, ma non ha voluto rilasciare commenti.

Il pranzo più triste della Regina Elisabetta, oggi il suo compleanno: indiscrezioni strazianti dal palazzo dei Windsor

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.