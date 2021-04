Regina Elisabetta e Harry, l'incontro prima della partenza: le voci sul vero motivo del faccia a faccia

22 aprile 2021 a

a

a

Nel giorno del compleanno della Regina, Harry era già negli Stati Uniti. Il duca di Sussex è tornato in California da Meghan Markle subito dopo il funerale del nonno, il principe Filippo. Un soggiorno a Londra durato ben poco, tanto da non rimanere neppure per i festeggiamenti del 95esimo compleanno di Elisabetta II. Eppure stando alle prime indiscrezioni nipote e nonna si sarebbero incontrati prima. A rivelarlo è Scobie, coautore con Carolyn Durand del libro Finding Freedom”(in italiano “Libertà”, HarperCollins). L'esperto ha infatti affermato che il duca si è incontrato con Sua Maestà, prima di ripartire dalla Gran Bretagna dopo il funerale. Le occasioni di incontro sarebbero state "almeno due". La prima in assoluto avvenuta dopo l’intervista scandalo concessa dalla coppia Harry-Meghan a Oprah Winfrey, nella quale spuntavano accuse di razzismo rivolte a un membro della famiglia reale, finora rimasto sconosciuto.

"Esplicita richiesta di William". Dai tabloid, lo scoop definitivo sui funerali: annientato Harry, perché per lui è finita

La seconda appunto la morte del principe Filippo. Sabato scorso Harry ha parlato con il fratello William e il padre Carlo. Una chiacchierata che però non ha portato a grandi risultati. I tre, al di là delle controversie, hanno discusso anche di questione reali. In particolare i titoli di Filippo, duca di Edimburgo, che ora dovrebbero passare a William. Oppure le cariche onorifiche che Harry ha perduto, avendo scelto di rinunciare ai suoi obblighi a corte spinto dalla consorte Meghan. Malelingue hanno pensato che il faccia a faccia fosse ben pensato da Harry. Pochi giorni dopo infatti William e Carlo avrebbero dovuto partecipare a un incontro al vertice per decidere il futuro della famiglia reale. Voci maliziose a parte, durante il suo soggiorno in Inghilterra Harry è stato ospite del Frogmore Cottage, nella zona del castello di Windsor dove ha visto molti parenti, tra cui la principessa Eugenia e il suo nuovo bambino.

"Come è ridotto il principe Carlo dopo il funerale": voci inquietanti, dove si è andato a rinchiudere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.