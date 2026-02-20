Principe Andrea, bomba di Caprarica: "L'abdicazione di Re Carlo"

Non ci va per il sottile Antonio Caprarica. Lo storico corrispondente Rai nel Regno Unito commenta la notizia dell'arresto, e poi del rilascio, dell'ex principe Andrea. Il fratello di Re Carlo è accusato di aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra in Asia. Uno scandalo senza precedenti, tanto che lo stesso Caprarica si dice convinto che "la via d'uscita definitiva sarebbe voltare pagina con l'abdicazione, ma non accadrà, così il protrarsi del regno di Carlo ridurrà l'impatto del cambiamento e quando i giovani prenderanno il suo posto saranno sfiancati e la Corona avrà sprecato le sue carte migliori".

In un'intervista al Quotidiano Nazionale, il giornalista ricorda che "la violazione dei doveri d'ufficio nella legge britannica equivale a tradimento nei confronti della Corona ed è punibile con l'ergastolo, il problema di Andrea si chiama arroganza perché è sempre stato convinto di essere superiore al fratello destinato a diventare re e questo ha reso i loro rapporti via via più velenosi". Non mancano poi pesanti sospetti sulla consapevolezza della famiglia reale riguardo ai maneggi del principe. A maggior ragione se si considera che Andrea "era inviato come rappresentante Uk per il commercio estero e andava in giro sfruttando tutto a proprio vantaggio, comprese le miglia aeree, e tra le sue attività commerciali c'erano gli incontri a palazzo in cui si organizzavano non meglio precisati appuntamenti business: in realtà al di là del caso Epstein tutti questi affari andrebbero sottoposti a scrutinio perché attorno a lui c'è sempre stata un'aria mefitica".