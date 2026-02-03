L'aria che tira, Caprarica smonta i compagni: "Angelo Meloni? Polemica di burro"

"Non è vietato agli artisti raffigurare nelle loro tele le persone che stanno loro simpatiche, per cui mi sembra francamente una polemica del niente, una polemica di burro": Antonio Caprarica lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, smorzando la polemica sull'angelo col volto della premier Giorgia Meloni. Si tratta di un affresco, oggetto di un recente restauro, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, in pieno centro a Roma.
L'angelo con le fattezze della presidente del Consiglio ha fatto insorgere il Pd. "Chiediamo che il Ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma, quanto emerso non è accettabile. L'ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato possa aver prodotto un'immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici", ha dichiarato la capogruppo dem in commissione cultura della Camera, Irene Manzi.
Interpellata sullo stesso tema, invece, la scrittrice Mirella Serri, pure lei ospite del talk, ha detto: "Al posto di Meloni non sarei contenta, il restauratore le ha fatto il doppio mento, lei non ce l'ha". E ancora: "Io ci vedo Meloni, gli artisti lo hanno sempre fatto, da Leonardo a Botticelli. Ci mettevano i loro referenti, solo che lo facevano per omaggio al potere. Questo ha fatto la stessa cosa, poi è uno che ha avuto sempre rapporti con la destra, ma lei non è la committente".
"Angelo Meloni? Polemica di burro": l'intervento di Caprarica a L'Aria che tira, guarda qui il video