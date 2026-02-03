L'aria che tira, Caprarica smonta i compagni: "Angelo Meloni? Polemica di burro"

L'angelo con le fattezze della presidente del Consiglio ha fatto insorgere il Pd. "Chiediamo che il Ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma, quanto emerso non è accettabile. L'ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato possa aver prodotto un'immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici", ha dichiarato la capogruppo dem in commissione cultura della Camera, Irene Manzi.

Interpellata sullo stesso tema, invece, la scrittrice Mirella Serri, pure lei ospite del talk, ha detto: "Al posto di Meloni non sarei contenta, il restauratore le ha fatto il doppio mento, lei non ce l'ha". E ancora: "Io ci vedo Meloni, gli artisti lo hanno sempre fatto, da Leonardo a Botticelli. Ci mettevano i loro referenti, solo che lo facevano per omaggio al potere. Questo ha fatto la stessa cosa, poi è uno che ha avuto sempre rapporti con la destra, ma lei non è la committente".