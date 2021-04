Principe Carlo, il volo negli Stati Uniti e il bidone a Harry e Meghan: nessun incontro col figlio, la coppietta "cancellata" per sempre?

26 aprile 2021 a

Il principe Carlo "vuole incontrare Joe Biden per salvare il mondo" lo riporta il Daily Express, che ha intervistato lo stimato biografo reale Robert Jobson. Il successore al trono, da sempre attivo nella lotta alla salvaguardia dell'ambiente, è convinto di poter trovare in Joe Biden un grande alleato per frenare il cambiamento climatico. Carlo volerà a Washington per discutere insieme al nuovo presidente degli Stati Uniti la sua "Terra Carta". Un progetto lanciato da lui lo scorso gennaio che mira a unire le forze delle industrie, dei governi, della tecnologia e della filantropia, in modo da salvare il mondo non con le parole, ma con degli atti concreti.

Quando Carlo raggiungerà gli Usa è probabile che Harry e Meghan Markle saranno già genitori per la seconda volta (la nascita della secondogenita è prevista per la prossima estate). Ma è "altamente improbabile" dice Jobson, che l'erede al trono faccia visita a figlio, nuora e nipoti a Montecito, Los Angeles. "Carlo andrà in America per salvare il mondo" ha spiegato l'esperto della famiglia reale. "Ma l'importanza del suo viaggio sarà oscurato dal gossip" aggiunge Jobson "Tutti si chiederanno: incontrerà i Sussex?". La risposta a questa domanda secondo Jobson è chiara: No, non li incontrerà.

"Carlo viaggerà per lavoro. Avrà un programma serrato, finanziato dai contribuenti britannici. Il suo lavoro consisterà nel volare a Washington, incontrare Biden, tornare a Londra" spiega il biografo. Eppure, "tutti penseranno che li ha snobbati. Anche se non è vero" aggiunge Jobson. Da sottolineare che la tratta Washington-Montecito è lunga oltre 4.300 km, non proprio un viaggetto quindi. In seguito alla discussa intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey, i rapporti tra Carlo e il figlio si sono fatti sempre più tesi. Tanto che Carlo, dopo la Megxit aveva smesso di rispondere alle chiamate di Harry, "meglio se ci scriviamo", gli avrebbe detto. Dopo i funerali di principe Filippo, i due si sarebbero finalmente riparlati, ma la riappacificazione è ancora lontana.

