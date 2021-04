Regina Elisabetta, una settimana dopo il funerale di Filippo la svolta dolorosa: questa foto, strazio nel Regno Unito

25 aprile 2021 a

Una settimana esatta dopo i funerali del principe Filippo, ecco l'ultimo, doloroso, gesto della Regina Elisabetta. Un gesto che non è passato assolutamente inosservato. Certo, inevitabile. Ma non per questo meno doloroso. Lo staff della Famiglia Reale inglese che gestisce gli account social dei Windsor ha infatti cambiato la foto del profilo con cui si presenta la famiglia reale.

E così, dopo aver visto la sovrana sola e triste durante le esequie del compagno di una vita, ecco che la foto social che la mostrava insieme a Filippo è stata sostituita con uno scatto di Elisabetta sola e sorridente, la stessa immagine diffusa proprio nel giorno del 95esimo compleanno che la Regina ha scelto di celebrare in solitudine e senza i rituali festeggiamenti. Prima della morte di Filippi, la foto dei profili era un'immagine che fu scattata nel 2016, quando la coppia si godeva una giornata all'Epsom Derby.

Già nei giorni successivi alla morte del duca di Edimburgo tutte le immagini erano state sostituite con gli stemmi ufficiali dei Windsor, in segno di rispetto. Ora, il nuovo cambio. Elisabetta e Filippi sono stati sposati per 73 anni: per lui fu un colpo di fulmine, ricambiato, tanto che lei fece una lunga battaglia per sposarlo. Poi per Filippo, una vita sempre un passo indietro rispetto alla Corona e alla sovrana. Il principe è morto a 99 anni, soltanto poche settimane prima di compiere un secolo, ricorrenza che sarebbe caduta nel mese di giugno.

