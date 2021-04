Meghan Markle e il principe Harry: "Il funerale di Filippo? Come è andata davvero", nuova clamorosa accusa (e sfregio)

26 aprile 2021 a

Nuove rivelazioni di Meghan Markle e del principe Harry fanno ora tremare i Windsor. Una nuova versione di Libertà, (titolo originale, Finding Freedom), la biografia della coppia, sulla quale stanno lavorando Omid Scobie e Carolyn Durand, i due esperti della Famiglia reale molto vicini a Meghan e Harry, ha ricevuto il via libera dalla duchessa. La nuova edizione, rivela Io donna, non solo includerà dettagli sulla vita californiana della coppia, ma rivelerà anche le reazioni all’intervista a Oprah Winfrey, lo scorso marzo. In particolare, sarebbero stati aggiunti dei capitoli in cui si parlerà delle accuse di bullismo fatte a Meghan e il dietro le quinte dei funerali del principe Filippo, a cui ha potuto partecipare solo Harry.

Intanto, Oprah Winfrey, ospite sulla piattaforma streaming Talkshoplive, ha difeso Meghan Markle per l’intervista concessa lo scorso marzo alla Cbs, ma ha rivelato di essere rimasta sorpresa dall’onestà dimostrata dalla duchessa. "Non avevo idea dell’impatto che l’intervista ha avuto e continua ad avere", ha detto la star della tv americana, che ha ammesso anche di essersi meravigliata di quanto si sia spinta Meghan che ha accusato la famiglia reale di razzismo.

Oprah ha spiegato di aver preparato l'intervista in anticipo con una serie di sms inviati alla coppia per assicurarsi di "essere sulla stessa linea". "Ogni volta che lavoro a un’intervista significativa, prima ne parlo sempre con l’intervistato", ha sottolineato la Winfrey. "Non ho incontrato Harry e Meghan prima ma ho inviato loro un sms dicendo che le intenzioni sono molto importanti per me. Ditemi quali sono le vostre intenzioni in modo da poter allineare i nostri obiettivi". Quindi ha concluso: "La nostra intenzione era quella di dire la verità. Loro volevano raccontare la loro storia nel modo più veritiero possibile".

Ora vedremo l'effetto della biografia. Buckingham Palace trema già.

