Regina Elisabetta, lutto? Non proprio: prima apparizione in pubblico. Non solo il vestito, una foto sconvolgente

Si mostra più forte che mai la Regina Elisabetta a meno di un mese dalla morte del marito, il principe Filippo di Edimburgo, scomparso lo scorso 9 aprile a 99 anni. L'enorme lutto che l'ha colpita non sembra aver fermato lei e il suo senso del dovere. La Sovrana, infatti, è già tornata al lavoro. E come documenta una foto pubblicata dall'account ufficiale di Buckingham Palace, ci è tornata col sorriso. Sua Maestà, in particolare, ha incontrato due ambasciatori venuti a presentare le credenziali diplomatiche, come impone il cerimoniale. Il tutto via video, per via delle restrizioni dovute al Covid.

Il breve appuntamento ha fatto subito notizia per il modo in cui è apparsa la Regina Elisabetta. Completamente diversa rispetto alle immagini del funerale del marito, cui ha dovuto dire addio dopo ben 73 anni di matrimonio. In quell'occasione, la Sovrana era stata vista come una 95enne fragile e sola. Nella foto dell'incontro con gli ambasciatori, invece, Sua Maestà non è più vestita di nero - visto che il periodo di lutto è terminato - ma soprattutto non appare triste. Anzi mostra un gran sorriso ai suoi interlocutori.

Nello scatto diffuso da Palazzo, inoltre, la Regina appare anche molto curata, con un abito azzurro a fiori, perle al collo e capelli ben sistemati. Le interlocutrici di Elisabetta, Ivita Burmistre, ambasciatrice della Lettonia, e Sara Affoue Amani, ambasciatrice della Costa d'Avorio, sorridono a loro volta. In realtà questo incontro non è stato il primo impegno ufficiale della Regina dopo la scomparsa del marito. Ce ne sono stati anche degli altri, ma sono stati tutti privati.

