Principe William, "lo fa in gran segreto dal 2009". Indiscrezione clamorosa, rivoluzione a Corte: il suo vero obiettivo

William potrebbe finalmente avere quanto gli spetta. Dopo la morte del principe Filippo, si mormora che la regina Elisabetta potrebbe abdicare. Stando alle regole imposte dalla Royal Family Elisabetta II non può concedere un passaggio automatico al nipote. Prima sarà Carlo a salire al trono e solo successivamente, se il marito di Camilla lo permetterà, sarà William a sedersi sul tanto bramato scranno. Eppure stando al Daily Express, dal 2009 il consorte di Kate Middleton è sottoposto a un addestramento segreto ed è pronto per il ruolo ufficiale dopo 11 anni da "re ombra". La strada sembra più spianata che mai, a maggior ragione dopo la rinuncia del fratello Harry e della moglie Meghan Markle al titolo reale.

Non è infatti passato inosservato il summit tra la Regina, Carlo e William. I tre - riportano i tabloid - si sarebbero visti in fretta e furia dopo i funerali del duca di Edimburgo. Carlo, sono certi molti, ha già preso tecnicamente le redini assieme al figlio. La regina continuerà sì il suo lavoro, ma i suoi impegni saranno ridotti al minimo. Per Carlo e William, dunque, inizia quella che i media britannici hanno già definito una soft regency, una reggenza morbida, non declamata ufficialmente dalla sovrana ma che tecnicamente li vede già fare le veci della monarca.

Lo stesso Antonio Caprarica, esperto giornalista ed ex inviato Rai, aveva visto la "regina più incurvata" dopo la morte del giornalista. Un'osservazione che faceva pensare la Regina potesse mettersi da parte. D'altronde gli anni ci sono. Pochi giorni fa Elisabetta ha compiuto 95 anni, Il primo compleanno festeggiato in totale solitudine, un po' per la scomparsa di Filippo, un po' per le restrizioni anti-Covid che hanno obbligato tutti, reali compresi, a rispettare le regole. Grandi assenti ancora una volta i duchi di Sussex: Harry e Meghan in seguito allo strappo e l'intervista-scandalo, preferiscono rimanere rintanati nella loro villa in California.

