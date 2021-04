Principe Harry, "dolore e imbarazzo". Indiscrezioni esplosive, "pronto a farlo": Meghan Markle ora trema

29 aprile 2021 a

Duncan Larcombe è considerato un esperto reale per il suo periodo decennale da redattore della famiglia, e soprattutto è ritenuto vicino al principe Harry. Parlando con la rivista Closer, Duncan ha svelato che il duca di Sussex sarebbe dispiaciuto e imbarazzato per l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Uno sfogo che non ripeterebbe, ma del quale avrebbe sentito l’esigenza perché è una “testa calda”. A farlo scattare sarebbe stato l’atteggiamento razzista di alcuni reali nei confronti di suo figlio Archie, che all’epoca doveva ancora nascere.

“Harry era chiaramente arrabbiato per l’esperienza di Meghan Markle con i reali - ha dichiarato Larcombe alla rivista Closer - ma dopo essere tornato a casa, non ho dubbi che si sia sentito imbarazzato e dispiaciuto. Ora sta affrontando le conseguenze. Credo che rimpiangerà quell’intervista e forse la sua decisione di lasciare la famiglia reale”. Inoltre l’ex redattore reale ha svelato che il principe Harry ha provato “emozioni contrastanti” nel rivedere la sua famiglia al funerale del principe Filippo, che si è svolto sabato 17 aprile. Addirittura avrebbe provato nostalgia per la sua vecchia vita e sarebbero riaffiorati i ricordi di “tutto ciò che ha sacrificato” negli ultimi armi.

Intanto è previsto un nuovo viaggio dagli Stati Uniti all’Inghilterra: avverrà per l’evento del primo luglio, organizzato per commemorare quello che sarebbe stato il 60esimo compleanno della madre Diana. In tale circostanza Harry incontrerà il fratello William e la speranza degli esperti reali è che possa aiutare i due a ricucire il loro rapporto.

