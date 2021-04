La Vita in Diretta, Rita Dalla Chiesa: "Kate Middleton? Noiosa e fastidiosa. Perché la monarchia ha bisogno di lei e William"

29 aprile 2021 a

Rita Dalla Chiesa è stata ospite di Alberto Matano per l’ultimo segmento della puntata di oggi, giovedì 29 aprile, de La Vita in Diretta. Su Rai1 si è parlato dei fatti del giorno di cronaca, attualità e gossip e quindi non poteva non essere affrontato l’argomento dei dieci anni di matrimonio festeggiati dal principe William e dalla moglie Kate Middleton. Quest’ultima è amatissima in Gran Bretagna, a differenza di Meghan Markle che con la sua “fuga” negli Stati Uniti assieme al marito Harry ha visto colare a picco la sua popolarità “reale”.

Tuttavia Rita Dalla Chiesa è stata un po’ la voce fuori dal coro riguardo ai duchi di Cambridge, che appaiono fin troppo perfetti, al punto da risultare quasi fastidiosi: “Potrebbe non essere la favola perfetta, lei però da un lato mi dà un po’ fastidio perché è perfetta in tutto, non sbaglia niente”. Un parere assolutamente rispettabile, quello della Dalla Chiesa, che poi ha integrato il suo pensiero sull’erede al trono d’Inghilterra e sulla moglie: “La monarchia ha bisogno di una coppia come loro però sono troppo noiosi”.

Da questo punto di vista Harry e Meghan sono di tutt’altra pasta, ma dopo la loro uscita di scena - che ha irritato e non poco la famiglia reale, soprattutto per quella pesantissima intervista rilasciata a Oprah Winfrey - è naturale che William e Kate vengano indicati come la coppia perfetta per rappresentare la monarchia del futuro.

