Regina Elisabetta, un nipote italiano per la sovrana: annuncio ufficiale, da dove arriva il bebè "tricolore"

19 maggio 2021 a

a

a

La Regina Elisabetta avrà presto un nipote italiano. O quasi. E' stata appena annunciata la prima gravidanza della Principessa Beatrice, primogenita di Andrea, che è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi. Quest'ultimo è un imprenditore nel settore immobiliare ed è figlio del Conte Alessandro Mapelli Mozzi, ex sciatore olimpico, e di Nikki Shale. Ha già avuto un figlio da una relazione precedente ed è stato uno dei pochi ammessi alla cerimonia privata per il funerale del Principe Filippo.

"Distrutta, siamo preoccupati". Altro lutto per la Regina Elisabetta, chi è morto: colpo di grazia per la sovrana?

Beatrice ed Edoardo hanno iniziato a frequentarsi tre anni fa, nel 2018, per poi fidanzarsi ufficialmente nel 2019 e sposarsi nel 2020. Con la nascita del loro primo bimbo, prevista per l'autunno, saliranno a 12 i pronipoti della Sovrana. L’annuncio è arrivato sui social della principessa. La sorella Eugenia, invece, è diventata mamma del suo primogenito lo scorso febbraio. Stando alle prime indiscrezioni, la Regina Elisabetta - dopo aver saputo la notizia - si sarebbe detta felicissima dell’arrivo di un nuovo royal baby.

Il principe Carlo con la vanga e la Regina Elisabetta "conciata" così: una foto senza precedenti | Guarda

Per far sapere a tutti che diventeranno genitori, Beatrice ed Edoardo hanno scelto uno scatto del loro matrimonio in cui appaiono più raggianti che mai, con l’imprenditore che guarda innamorato la principessa e insieme si tengono le mani. Nel comunicato ufficiale della Royal Family, invece, si legge che la Regina è "deliziata" e che ovviamente è stata già informata.

"Privateli di tutto". Rivolta a Palazzo contro Harry e Meghan: "Altro che zoo", la Regina spalle al muro?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.