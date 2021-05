Barcellona, la raccapricciante scoperta nella statua di questo dinosauro: uno "strano odore", poi la scoperta sconvolgente

24 maggio 2021 a

A Barcellona è emerso un fatto di cronaca piuttosto singolare, che ha attirato curiosità anche fuori dai confini spagnoli. La polizia sta infatti indagando sulla morte di un uomo di 39 anni che è stato trovato privo di vita all’interno di una statua di un dinosauro. Ad allertare le autorità sono stati un padre e suo figlio che avevano sentito uno strano odore proveniente dalla statua di cartapesta che si trova a Santa Coloma de Gramenet. A quel punto il padre era riuscito a vedere il cadavere attraverso un buco nella gamba dello stegosauro.

L’uomo ritrovato all’interno della statua - che era stata piazzata all’esterno di un edificio utilizzato per pubblicizzare un vecchio cinema - era stato dato per disperso dalla famiglia: nessun segno di violenza è stato rinvenuto sul suo cadavere. Quindi le autorità propendono per un incidente singolare quanto tragico: stando alle prime ricostruzioni, all’uomo sarebbe caduto il telefono all’interno della statua, dove poi sarebbe rimasto intrappolato nel tentativo di recuperare il cellulare.

A quanto pare il 39enne non ha avuto modo di chiedere aiuto, però ci sono ancora troppe cose poco chiare: a partire da come sia effettivamente finito all’interno del dinosauro. Si attende inoltre l’autopsia per comprendere le cause del decesso. Il fatto sarebbe avvenuto sabato notte: la statua in cui è stato ritrovato era l’ultima che ancora era stata lasciata in strada.

