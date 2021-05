Regina Elisabetta "truffata dal principe Harry sulla serie tv-scandalo": tutta la verità sulla mossa lercia del nipotino

27 maggio 2021 a

Il principe Harry ha ingannato la Regina Elisabetta sulla serie tv The Me You Can’t See, incentrata sulla salute mentale e prodotta assieme a Oprah Winfrey. Il documentario ha rappresentato l'occasione per sferrare l'ennesimo attacco alla Corona. Il duca di Sussex, infatti, ha rivelato che tra i 28 e i 32 anni, per non pensare alla morte di mamma Diana, ha fatto uso di alcol e droghe. Anche perché quando chiedeva aiuto alla sua famiglia, in risposta otteneva "solo silenzio".

Adesso, però, vien fuori che nel 2018 la Sovrana diede la sua benedizione alla serie tv. Come mai? Il nipote le avrebbe fatto credere che sarebbe stato un "programma incentrato sulla salute mentale dei veterani di guerra". Fonti vicine ai Windsor hanno ammesso: "La Regina non poteva certo immaginare che Harry avrebbe usato il programma per mettere in piazza i suoi demoni e attaccare la Royal family, in particolare il padre Carlo, sostenendo che nel periodo più brutto della sua vita è stato abbandonato da tutti". E ancora: "Il principe le aveva presentato il progetto in maniera del tutto fuorviante".

Tra l'altro, Sua Maestà non avrebbe preso affatto bene le dichiarazioni del nipote. Come rivelato da una fonte al Mail on Sunday, Elisabetta sarebbe "sconvolta dalle accuse di Harry. Specie da quelle contro suo figlio Carlo". Il duca di Sussex, tuttavia, va avanti per la sua strada: ha già annunciato un nuovo progetto - sempre insieme a Oprah - per "approfondire" la sua battaglia sulla salute mentale.

