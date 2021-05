Regina Elisabetta, rivelazione choc sulla Royal Family: "Lei non doveva sposare Filippo"

28 maggio 2021 a

“Elisabetta non doveva sposare il principe Filippo”: la Regina Madre avrebbe voluto che la sua primogenita, destinata a regnare sul Paese, sposasse un granatiere o un aristocratico. La rivelazione choc sulla Royal Family arriva dal documentario “The Queen Mother: War & Widowhood”, che debutta nel weekend su Channel 5, così come riportato da Affariitaliani.it.

Stando alle ricostruzioni documentali, la Regina Madre - Elizabeth Bowes-Lyon -pensava che i Mountbatten, la famiglia del duca di Edimburgo, non potessero e non dovessero imparentarsi con la Royal Family. Il motivo? Due sorelle di Filippo avevano sposato membri del partito Nazista, mentre suo zio Lord Mountbatten era considerato un “arrampicatore sociale”. “La Regina Madre era in parte dubbiosa su Filippo stesso e in parte sul bagaglio familiare che si portava dietro”, ha spiegato la storica Chandrika Kaul.

Filippo, scomparso lo scorso aprile a 99 anni, aveva origini greche, danesi e anche tedesche. Inoltre, il fatto che fosse di sangue blu rappresentava un ulteriore motivo di diffidenza, dal momento che la Regina Madre, che invece non era nata come membro della Royal Family, non voleva un genero che potesse guardarla dall'alto in basso. Nel documentario, infine, si rivela: “Quando Elisabetta si innamorò di Filippo era molto giovane, ma anche molto determinata a sposarlo… e sua madre lo era altrettanto nel voler impedire il matrimonio!”.

