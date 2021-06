Molestie, la barista si ribella e lo evira: "Tagliato di netto". Orrore e beffa: perché l'uomo rischia anche la galera

01 giugno 2021 a

Una barista è stata arrestata a Barcellona per aver tagliato il pene al suo capo. La donna, descritta come una trentenne proveniente dal Bangladesh, si è autodenunciata alla polizia: è stata arrestata nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì primo giugno, mentre il fatto sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte precedente. La donna ha sostenuto di aver agito per legittima difesa, dato che il capo l’aveva aggredita con l’intento di abusare sessualmente di lei.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici stanno provando a riattaccargli il pene: un’operazione surreale, ma estremamente delicata. Nel frattempo la polizia ha fatto sapere che il proprietario del bar potrebbe essere arrestato quando le sue condizioni di salute saranno migliori. La donna invece ha spiegato che ha dovuto sopportare molestie per mesi, venendo costretta a rapporti non consenzienti: stavolta però ha deciso di reagire in maniera brutale.

E con l’ausilio di un coltello ha tranciato il pene del suo capo che si stava preparando ad abusare di lei: difficile che stia mentendo, considerando che è stata lei stessa a chiamare la polizia, affermando di averlo fatto per respingere l’aggressione sessuale. Gli investigatori hanno aperto un’indagine per verificare la versione della donna, che sarebbe stata abusata più volte dal suo capo negli ultimi mesi, e intanto attendono il miglioramento delle condizioni dell’uomo, che potrebbe essere tratto in arresto.

