Principe William terrorizzato da Harry: "Potrebbe spingersi oltre", la confessione-bomba che può far crollare i reali

Il principe William sarebbe da giorni in stato di allarme. La riconciliazione familiare con il fratello Harry sembra essere parecchio distante, anche perché il duca di Sussex continua a rilasciare dichiarazioni scottanti e molto pesanti, soprattutto sul padre Carlo. Il quale è stato accusato a chiare lettere di averlo fatto soffrire quando era bambino: “Mi ha detto che quel che è stato per lui sarebbe stato per me. Ma il fatto che un padre abbia sofferto da giovane non implica che voglia vedere i figli soffrire”.

“Dovrebbe, anzi, essere il contrario”, ha dichiarato il marito di Meghan Markle in un’altra intervista realizzata con Oprah Winfrey, che di certo non ha conquistato simpatie a Windsor negli ultimi mesi per lo spazio che sta concedendo ai fuoriusciti e soprattutto per le confessioni-bomba che sta raccogliendo contro la famiglia reale. Secondo una fonte vicina al duca di Cambridge, quest’ultimo sarebbe molto preoccupato all’idea che suo fratello Harry “possa spingersi oltre con le sue confessioni-bomba”.

Tra le accuse di razzismo e l’attacco al padre, il duca di Sussex sta infatti sollevando un polverone. “William è in allarme - ha dichiarato una fonte al Mail on Sunday - non ha paura, ma è preoccupato che possano arrivare presto nuove accuse”. Non resta che attendere, anche se a breve Harry potrebbe essere “distratto” dal parto di Meghan, che è in attesa del loro secondo figlio.

