Brigitte Macron, indagata l'amica Mimi Marchand: "Eminenza grigia dell'Eliseo", sospetto devastante

L'inchiesta su Nicolas Sarkozy arriva fino a Brigitte Macron. O meglio, una sua amica molto intima, Michele Mimi Marchand, regina del gossip francese e storicamente vicina a tutte le più alte cariche istituzionali del Paese. Emmauel Macron e prémière dame compresi. Come riferisce il Messaggero, l'indagine per corruzione sull'ex presidente Sarko e i presunti finanziamenti libici ricevuti durante la campagna del 2007 (pochi anni dopo lo stesso presidente francese avrebbe scatenato l'offensiva militare per deporre Muammar Gheddafi) vede ora coinvolta anche la Merchand.

"A otto anni dall'apertura dell'inchiesta - spiega il quotidiano romano - , ieri è stata formalmente indagata la 74enne proprietaria dell'agenzia di paparazzi Bestimage, considerata la regina del gossip francese, eminenza grigia all'Eliseo per quanto riguarda l'immagine della coppia presidenziale Brigitte-Emmanuel".

L'accusa è pesante: "Subornazione di testimone e truffa in banda organizzata". Secondo i magistrati francesi, la Merchand avrebbe organizzato l'intervista rilasciata da Beirut a Paris Match e a BfmTv lo scorso novembre dal libanese Ziad Takieddine, testimone chiave nell'inchiesta sui fondi libici. Takieddine si era rimangiato tutto, scagionando di fatto Sarkozy e sostenendo di non avergli consegnato i soldi. Ma ai magistrati francesi ha poi parlato di dichiarazioni "deformate da Paris Match". Mimi avrebbe insomma cercato di salvare l'amico Sarkozy.

Il suo passato, d'altronde, è abbastanza spregiudicato: "Protagonista delle notti della Parigi anni '80 - ricorda sempre Il Messaggero -, proprietaria di nightclub, ha poi fatto fortuna nel settimanale gossip Voici diventando confidente di politici, attori e imprenditori". I segreti dell'Eliseo, da Sarko e Carla Bruni a François Hollande e Segolene Royal, per finire coi coniugi Macron, sono tutti nelle sue mani.

