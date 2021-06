Principe Harry, "finito a zappare la terra. Per amore di Meghan Markle": come lo hanno beccato nel suo villone americano

18 giugno 2021 a

Quando si dice andare a zappare la terra. Il principe Harry ne sta scoprendo il significato, dato che da quando è nata la sua secondogenita Lilibet Diana si è dato alla cura dell’orto. E lo starebbe facendo per amore di Meghan Markle, che si sta concedendo del riposo assoluto dopo il parto: quale posto migliore della loro villa da 14 milioni di dollari a Montecito, Los Angeles. Tra l’altro i duchi di Sussex si sono presi un congedo parentale di cinque mesi per stare il più possibile lontano dai riflettori.

Cosa ovviamente impossibile, perché rimangono più chiacchierati che mai. Non a caso è emerso che il principe Harry si starebbe dedicato molto alla coltivazione di ortaggi e frutta: “Mai come in questo momento - ha svelato un amico dei duchi di Sussex al Daily Express - Harry si comporta da devoto padre di famiglia. Fa di tutto per dare una mano in casa, raccoglie le verdure dall’orto per preparare succhi di frutta freschi per Meghan e sta con Archie quando la moglie ha bisogno di riposare. Harry adora portarlo a guardare le galline o a fare una nuotata nella loro piscina”.

Tra un paio di settimane, però, il principe dovrà svestire i panni del casalingo per tornare a Londra, dove è atteso all’inaugurazione della statua in onore della madre lady Diana: l’evento si terrà il primo luglio, giorno in cui Diana avrebbe compiuto 60 anni. Di sicuro ci sarà un incontro privato con il fratello William e un altro con la regina Elisabetta, che lo ha invitato a pranzo per un faccia a faccia molto atteso.

