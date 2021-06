William e Harry, retroscena velenoso: "Infuriato, gliel'ha sbattuto in faccia". Colpa di Meghan Markle

19 giugno 2021 a

Retroscena velenosissimi quelli che stanno venendo fuori sul litigio tra i fratelli di casa Windsor, WIlliam e Harry. A scombussolare la loro relazione è stato prima l'arrivo di Meghan Markle a Palazzo e poi la successiva Megxit, con i duchi di Sussex che hanno preferito lasciare Regno Unito e Royal Family per trasferirsi negli Usa. Secondo alcune voci, alla base dei dissapori ci sarebbe stata la posizione contraria dell'erede al trono alle nozze affrettate del fratello.

Adesso spunta un nuovo retroscena: secondo il nuovo libro dell'esperto reale Robert Lacey, "Battle of the Brothers", dedicato ai rapporti tra i due nipoti della regina Elisabetta, bisogna guardare al 2018, quando il duca di Sussex, infuriato, chiuse il telefono in faccia al fratello. Lacey, in particolare, analizza tutte le ragioni che possono aver portato alla rottura tra i due fratelli. All'origine non ci sarebbe stata solo la decisione di Harry di sposare Meghan Markle, ma anche la differenza di trattamento da parte dei media.

Se da una parte, infatti, i tabloid inglesi hanno sempre descritto William come un principe azzurro posato e responsabile, dall'altra invece hanno sempre parlato di Harry come dello scapestrato pronto ad abusare di alcolici e droghe leggere. Nel libro di Lacey verrebbe fuori proprio questa verità, cioè che Harry non avrebbe mai sopportato di essere trattato diversamente dal fratello per i suoi errori.

