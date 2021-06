Meghan Markle e Harry, "ecco quando Kate e William hanno iniziato a odiarli": la data precisa, roba sconvolgente

20 giugno 2021 a

Quando la famiglia reale ha iniziato a odiare Meghan Markle? Secondo il marito Harry sarebbe stato il tour australiano della coppia nel 2018 a scatenare le gelosie soprattutto dei cognati, William e Kate Middleton, spiazzati dall'altissimo gradimento raccolto dai Duchi di Sussex. Un successo straordinario che forse era l'obiettivo primario dell'ex attrice americana della serie tv Suits, sempre molto attenta ai riscontri "di pubblico", anche quando questi sono i sudditi.

Non è un caso che proprio Harry, a inizio anno, avesse detto queste testuali parole a Oprah Winfrey nell'intervista che ha certificato a livello mediatico la rottura con la Corona. "Vorrei solo che avessimo imparato dal passato", spiegava a proposito della stessa gelosia che aveva provocato la madre Lady Diana nel padre, il principe Carlo, una conflittualità poi sfociata in un drammatico divorzio.

Attriti simili, secondo Harry, sono così nati con William e Kate, tanto da portare i due fratelli a non condividere più nemmeno lo staff, che avevano in comune dal 2009. Ma secondo lo scrittore Robert Lacey, autore di un libro sui Reali che minaccia di sollevare ulteriori polemiche, la rottura avrebbe origine per motivazioni opposte. Pochi mesi dopo il royal wedding, il primogenito di Carlo e Diana avrebbe raccolto le lamentele di molti membri del personale dei Duchi di Sussex, che hanno accusato di comportamento vessatorio Meghan, Si parla di urla, insulti, umiliazioni. Di fronte alle rimostranze del duca di Cambridge, preoccupato anche per il fatto che quelle voci potessero filtrare all'esterno creando uno scandalo mondiale, Meghan avrebbe risposto così: "Non è mio compito coccolare la servitù". Più chiara di così...

