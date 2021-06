Meghan Markle, voci su una vendetta-kamikaze. "Non mostrerà mai più i figli alla Regina", finirà in disgrazia

19 giugno 2021 a

Meghan Markle potrebbe non andare in Inghilterra per l'inaugurazione della statua dedicata alla principessa Diana. Il primo luglio sarà un giorno speciale per William e Harry, perché verrà svelata a Sunken Garden la statua della loro mamma. Un monumento a Lady D, che proprio quel giorno avrebbe compiuto 60 anni. Stando ad alcune voci, i due fratelli terranno due discorsi separati: segno che i rapporti tra loro siano ancora molto tesi. A catturare l'attenzione dei tabloid però è l'eventuale partecipazione della duchessa di Sussex, che potrebbe rimanere in California visto che la secondogenita, Lilibet Diana, è nata solo da pochi giorni.

Gli esperti sono divisi: c'è chi pensa che la Markle parteciperà e chi invece è dell'opinione opposta. L’esperto Phil Dampier al Sun ha spiegato: “La presenza della duchessa trasformerebbe l’evento in un circo. Sminuirebbe il senso dell’inaugurazione, che è quello di ricordare Diana”. Poi si è sbilanciato dicendo: “La mia opinione è che Meghan non tornerà più nel Regno Unito”. Secondo l'esperto potrebbe trattarsi di una sorta di vendetta dell'ex attrice nei confronti della Royal Family. La Markle, secondo Dampier, potrebbe persino impedire alla Regina Elisabetta di incontrare, per i 60 anni di Diana ma anche in futuro, Archie e Lilibet Diana.

La duchessa di Sussex, inoltre, non avrebbe apprezzato nemmeno l'incontro tra Kate Middleton e la first lady Jill Biden in occasione del G7 in Cornovaglia. "Kate è riuscita a ottenere ciò che sua cognata Meghan brama da lungo tempo, almeno secondo quanto riportato: arrivare ai vertici del firmamento politico americano”, ha spiegato la giornalista australiana Daniela Elser.

