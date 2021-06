Principe Harry, "il clamoroso risultato della perizia: ecco di chi è figlio". Windsor sotto-choc, è per questo che odia Carlo?

23 giugno 2021 a

Il principe Harry non è figlio di Carlo? L’ipotesi viene avanzata dal settimanale Nuovo, ed è accompagnata da documenti che si annunciano scottanti. Della vicenda si parla nel numero in edicola da giovedì 24 giugno, ma intanto sono state rilasciate delle anticipazioni che gettano ombre sul rapporto tra Harry e Carlo: il primo non può vedere il secondo perché non è davvero suo padre? Questa è una vecchia storia, dato che già in passato si era parlato del principe come potenziale figlio di James Hewitt, storico amante di lady Diana.

Il settimanale Nuovo ha pubblicato la perizia biometrica sui volti di Harry, Carlo e Hewitt effettuata dall’investigatore e criminologo Ezio Denti, spesso ospite in tv e chiamato in causa anche per alcuni approfondimenti sulla scomparsa di Denise Pipitone. I risultati avrebbero del clamoroso e confermerebbero le voci che sono sempre circolate su Harry. “Sul suo viso c’è scritto che il vero padre non è Carlo”, ha dichiarato Ezio Denti.

L’analisi, che è basata su precisi algoritmi, avrebbe rivelato una notevolissima corrispondenza tra il viso del principe e quello del maggiore Hewitt, mentre non ce ne sarebbe alcuna tra Harry e Carlo. “Questo tipo di esame - ha spiegato Denti - ha un’elevata attendibilità e può avere valore legale: il software analizza 80 punti nodali sui volti e li mette a confronto. Di più preciso c’è solo il test del Dna”.

