Spagna, "era drogato: mio figlio 16enne mi ha stuprata". Arrestato: la telefonata-choc di una madre alla polizia

Una telefonata sconvolgente quella ricevuta dalla polizia di Las Palmas, Spagna. Una madre ha chiamato gli agenti accusando il figlio di averla stuprata. "Ha violentato la mamma mentre era sotto l'effetto della droga", è l'accusa mossa contro un ragazzo di 16 anni poi arrestato. Il terribile episodio è avvenuto martedì scorso quando la donna ha chiamato la polizia locale sotto choc. Il ragazzino, che si è difeso ammettendo di non ricordarsi nulla, è stato immediatamente arrestato dagli agenti accorsi sul posto e poi, per ordine del giudice, rinchiuso in una struttura minorile.

La Procura ha deciso di attivare anche il protocollo anti-suicidio, tenuto conto della particolare gravità delle accuse. Il 16enne davanti al giudice il giovane ha ribadito di non ricordare la violenza sessuale ai danni della madre. Ha spiegato di aver scoperto quello che era accaduto solo quando gli agenti glielo hanno spiegato dopo il suo arresto.

Una notizia, quella del 16enne, che arriva a pochi giorni di distanza dalla sentenza che condanna a 15 anni e 5 mesi di prigione un altro ragazzo meglio noto alle cronache come il "cannibale di Ventas". Il ragazzo dopo aver strangolato la madre che abitava con lui mentre stava preparando la colazione, ha trascinato il corpo nella sua camera per tagliarlo a pezzi con una sega e due coltelli da cucina. Lo scopo - ha scritto la Procura - era quello di far sparire il corpo. Ma una volta fatta a pezzi, l'accusato si è cibato occasionalmente dei resti del cadavere della donna.

