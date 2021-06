Meghan Markle e il principe Harry, il 'vizietto': "Per cosa usano l'acqua santa". Sfregio ai fedeli da 14,7 milioni di dollari

29 giugno 2021 a

Hanno fatto infuriare anche i nativi americani Meghan Markle e il principe Harry. Sono accusati di usare l'acqua santa per irrigare i giardini della loro villa californiana di Montecito da 14,7 milioni di dollari. Secondo quanto riportato da un tabloid briannico citato dal Messaggero, la "reggia" dei Duchi di Sussex è costruita su un terreno che un tempo apparteneva al popolo Chumash, una tribù che ha le sue radici nella zona e le cui origini risalirebbero a quasi 11mila anni fa. Bene. harry e Meghan, ma anche altri residente della zona utilizzerebbero le sorgenti idriche sia calde che fredde dei fiumi sotterranei considerate sacre.

Per la leader della tribù Chumash Eleanor Fishburn, 60 anni, l'acqua, che la sua gente considera sacra, non dovrebbe essere usata per innaffiare i giardini. "Per noi quest'acqua è un'acqua pura, un'acqua santa e un'acqua cerimoniale. E come popolazione autoctona, per noi è sacra e l'idea che le persone della zona utilizzino l'acqua delle sorgenti per le loro case è inaccettabile". Quindi ha invitato il principe Harry e Meghan a un incontro per parlare di questa situazione.

Il mese scorso sono stai trovati in una strada a pochi metri dalla villa dei Duchi i resti umani di un 'giovane' probabilmente appartente alla tribù Chumas. Le ossa, secondo un portavoce dell'ufficio dello sceriffo di Santa Barbara, sono state trovate lo scorso 24 maggio su una strada confinante con la strada della casa della coppia. Sarebbero stati scoperti durante la costruzione di edifici nella zona e l'ufficio dello sceriffo ha reclutato anche un antropologo forense per indagare sulle loro origini. I primi rapporti indicano che i resti, trovati a circa tre piedi di profondità, potrebbero essere del popolo Chumash.

