Regina Elisabetta, l'ultimo smacco a Lady Diana: la statua per la principessa scomparsa? La scelta della sovrana

25 giugno 2021 a

a

a

La Regina Elisabetta non parteciperà all'inaugurazione della statua di Lady Diana. Il primo luglio, giorno in cui la principessa di Galles avrebbe compiuto 60 anni, sarà svelato il monumento costruito in suo onore. Per ora, però, è certa solo la presenza dei suoi due figli, William e Harry. Ma molte assenze già pesano: Meghan Markle resterà in California con i figli. La duchessa, infatti, ha partorito la sua secondogenita, Lilibet Diana, lo scorso 4 giugno e quindi probabilmente le è stato sconsigliato un viaggio così pesante.

Inseguimento e schianto all'aeroporto, indiscrezioni su un arresto: terrore per il principe Harry a Londra, cosa è successo?

Assente anche il principe Carlo, che quel giorno sarà in Scozia, quasi sicuramente per evitare incontri imbarazzanti col figlio minore. Con Harry i rapporti non sono affatto sereni, soprattutto dopo le accuse lanciate dal figlio nel corso dell'intervista scandalo con Oprah Winfrey. Quasi certa anche l'assenza della Regina Elisabetta, che sarà in Scozia con Carlo. A loro, poi, si aggiungerà anche William il prossimo lunedì.

"Bullizzati fino alle lacrime". Dieci teste contro Meghan Markle: l'accusa, peggio degli schiavi

Ancora nulla di certo per quanto riguarda Kate Middleton, la moglie di William: potrebbe presentarsi all'inaugurazione della statua di Lady D e sorprendere tutti. Secondo il Daily Mirror, la duchessa di Cambridge ha seguito il progetto del monumento di Diana fin dall’inizio. Quindi non si perderebbe per nulla al mondo la fase conclusiva. Inoltre, con la sua presenza, potrebbe fare da cuscinetto tra William e Harry, i cui rapporti non sono sereni. Proprio come al funerale del principe Filippo.

Principe Harry "in arrivo a Londra"? Umiliato dal principe Carlo: la scelta del padre, mai così estremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.