Melania Trump, l'ultimo sfregio all'ex first lady: questa foto in prima pagina. Toh che caso, dopo 4 anni...

Jill Biden avrebbe ottenuto ciò che Melania Trump ha sempre sognato ma non è mai riuscita ad avere: la copertina di Vogue. L'attuale First Lady sarà sulla nota rivista di moda il prossimo 20 luglio, con un servizio fotografico che è stato realizzato la primavera scorsa alla Casa Bianca dalla fotografa Annie Leibovitz. Nello scatto in copertina, la signora Biden è in posa e sorride all'obbiettivo. Mentre una seconda immagine la ritrae nella East Sitting Hall dell’Executive Residence mentre lavora al computer. In una terza foto, invece, la si vede insieme al presidente Joe Biden.

Nella sua intervista a Vogue, come riporta il Sun, Jill avrebbe subito messo nel mirino Donald Trump, dicendo che suo marito "è un presidente più calmo. Abbassa la temperatura". E non solo. La First Lady ha raccontato anche che durante la campagna elettorale le persone erano spaventate: "Quando viaggio per il paese ora, mi sento come se le persone potessero respirare di nuovo". E ancora: "Penso che sia parte del motivo per cui Joe è stato eletto. La gente voleva che qualcuno entrasse e guarisse questa nazione, non solo dalla pandemia".

Tornando alla copertina di Vogue, erano quattro anni che una First Lady non vi compariva. Durante la presidenza Trump, infatti, a Melania non è mai stato dedicato alcun servizio. Michelle Obama, invece, era apparsa tre volte sulla prima pagina del mensile durante il suo periodo alla Casa Bianca. Un dettaglio che non passò inosservato nemmeno all'ex presidente Trump, il quale a fine dicembre 2020 twittò: "Gli snob elitari della stampa di moda hanno tenuto la First Lady più elegante della storia americana fuori dalle copertine delle loro riviste per 4 anni consecutivi".

