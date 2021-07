Picasso, ritrovato il quadro rubato 10 anni fa. La polizia lo mostra in mondovisione, finisce in disgrazia

01 luglio 2021 a

a

a

L’opera di Picasso donata alla Grecia nel 1949 non sembra trovare pace. Il quadro con una dedica “in omaggio al popolo greco” per la sua resistenza contro l’occupazione guidata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale è stato appena recuperato dalle autorità locali: era stato rubato nel 2012 dalla Galleria Nazionale di Atene.

Video su questo argomento Ritrovato un Picasso rubato in una rapina alla Galleria di Atene TMNews

Qui tornerà a essere esposto a breve dopo essere stato restaurato. Più precisamente si tratta de La testa di donna del pittore spagnolo, che fu rubato insieme a un’opera del maestro olandese Piet Mondrian: entrambi sono stati recuperati nel letto di un film in secca appena fuori Atene. Erano avvolti in teli di plastica: c’è stato anche l’arresto di un solo sospetto, un operaio edile di 49 anni.

Eppure non c’è ancora pace per il dipinto di Picasso: dopo essere stato rubato e introvabile per quasi dieci anni, è bastato un secondo per rischiare di rovinarlo definitivamente. Durante la conferenza stampa in cui ne è stato annunciato il ritrovamento, le forze dell’ordine greche lo hanno infatti appoggiato in maniera maldestra: il dipinto è così scivolato rovinosamente a terra, ma per fortuna la situazione non sembra essere irreparabile. Ora toccherà ai restauratori fare la loro parte affinché il dipinto torni ad essere esposto alla Galleria Nazionale di Atene.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.