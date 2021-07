Aereo, Boeing 737 si schianta a Honolulu: piloti disperati, atterraggio d'emergenza capolavoro

03 luglio 2021 a

a

a

Un Boeing 737 con a bordo due membri dell'equipaggio si è schiantato nell'Oceano Pacifico. L'aereo cargo è stato costretto ad atterrare sull'acqua al largo di Honolulu, dopo che i piloti, entrambi tratti in salvo dalla Guardia Costiera, avevano segnalato problemi al motore. A raccontarlo è stata la Federal Aviation Administration (Faa). Il volo Transair 810 "stava "tentando di tornare a Honolulu - riferisca la FAA - quando sono stati costretti a far atterrare l'aereo in acqua" intorno alle 2.30 ora locale, ha detto una portavoce della Faa in una nota.

Schifezza in aereo, si sfila le mutandine e le asciuga? Orrore e mistero: cosa c'è dietro (davvero) a questo video

"Secondo le informazioni preliminari, la Guardia costiera degli Stati Uniti ha salvato entrambi i membri dell'equipaggio. La Faa e il National Transportation Safety Board indagheranno". Un pilota è stato issato sull’elicottero della Guardia Costiera e portato in ospedale in condizioni critiche, mentre i vigili del fuoco di Honolulu hanno soccorso l’altro che si trovava in gravi condizioni.

Si accende la sigaretta in aereo, finisce in disgrazia: volo Pisa-Olbia, 4 ore da incubo

Le Hawaii erano state protagoniste di un'altra strage, quella avvenuta sulla costa nord di Oahu, dove nel 2019 nove persone persero la vita. Il velivolo a bimotore era precipitato vicino ad un piccolo aeroporto, la pista Dillingham Airfield. Il portavoce dei vigili del fuoco di Honolulu, Manuel Neves, aveva spiegato che al loro arrivo avevano visto il bimotore avvolto dalle fiamme. A nulla però erano serviti i tentativi di spegnere le fiamme: per le persone a bordo non c'era stato nulla da fare.

Aerei, ecco il giorno nero: la data dello sciopero che rischia di rovinare l'estate agli italiani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.