Naim Darrechi, il tiktoker più famoso di Spagna nei guai: "Così inganno le ragazze per portarmele a letto"

Naim Darrechi, influencer spagnolo di origini argentine di 19 anni e 26,8 milioni di follower su Tiktok, potrebbe essere indagato per stupro. In una intervista trasmessa su Twitch da un altro famoso Youtuber che si fa chiamare Mostopapi, in cui i due parlano di sesso, riporta la Repubblica, Darrechi dice di odiare il preservativo: "Non posso, mi costa molto utilizzare il preservativo, non lo uso mai". E ancora: "Un giorno ho pensato: strano che non abbia mai messo incinta una ragazza in tutti questi anni. Allora ho deciso di cominciare a eiaculare dentro. E non è successo nulla, per cui comincio a pensare che ho un problema".

Un botta e risposta inquietante. Mostopapi quindi gli chiede se le ragazze con cui ha rapporti non si arrabbiano. E Naim ribatte: "Dico che stiano tranquille, che sono sterile perché mi sono operato per non poter avere figli". Frasi pesantissime che le scuse non potranno cancellare. "Voglio chiedere perdono di cuore per la mia incoscienza. A volte non mi rendo conto realmente della responsabilità che ho, e se mi metto nei pasticci che sia per un mio punto di vista, per una battaglia, per un mio modo di pensare, ma non per una stupidaggine. Era un commento fuori luogo che non corrisponde alla realtà".

Insomma, ora dice di essersi inventato tutto. Ma a stabilire quale sia la verità ci penseranno i giudici. "Togliersi il preservativo o eiaculare dentro senza consenso oggi è un abuso sessuale", sottolinea la ministra dell'Uguaglianza Irene Montero, "e la legge #SoloSíEsSí lo riconoscerà come un'aggressione". La Montero ha presentato contro Naim Derreki una denuncia in Procura. Il governo delle Baleari lo ha già fatto per "possibile abuso sessuale". Qui infatti vive il famoso tiktoker. La regione ha anche chiesto a Tiktok la sospensione del suo profilo.

