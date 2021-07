Variante Delta, gli effetti imminenti del coronavirus: "Picco di morti e coprifuoco", i casi che spaventano l'Italia

Maurizio Stefanini 17 luglio 2021 a

L'Oms avverte sulle possibili nuove ondate di Covid: «C'è il rischio di varianti più pericolose». E in effetti nuovi segnali di allarme rimbalzano un po' da tutto il mondo. Secondo il monitoraggio della John Hopkins University nel mondo sono 188.784.855 milioni i casi di Covid-19 e oltre 4 milioni di morti. Sono stati somministrate finora 3,53 miliardi di dosi di vaccino.Nel Regno Unito si registra un nuovo picco di casi di Covid, che arriva al livello più alto da gennaio: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 48.553 contagi e 63 decessi. È anche il più alto aumento giornaliero dal 26 marzo. In Austria un pacchetto di misure proposto dal ministro alla Salute, Wolfgang Mueckstein, prevede tra le altre cose il green pass solo dopo la seconda dose, l'accesso alle discoteche e ai locali notturni solo per i vaccinati. Si torna anche a parlare di "più controlli ai confini" e nei ristoranti e di obbligo di tampone per chi rientra da zone a rischio. Vengono sospese le liberalizzazioni annunciate per il 22 luglio, come lo stop delle mascherine nei negozi. La variante Delta rappresenta ormai il 90% dei nuovi casi. «Dobbiamo reagire in fretta», scandisce il ministro Mueckstein.

Sempre per frenare la nuova ondata di Covid, la giustizia spagnola ha dato il via libera al ripristino del coprifuoco per almeno una settimana in diverse grandi città della Catalogna, tra cui Barcellona, a partire dal week-end. È un momento in cui l'infezione nella regione sta tornano a dilagare specie tra i giovani. Con 56.757 nuovi casi in 24 ore, l'Indonesia è il Paese che segnala il rialzo più consistente di contagi. Seguono Brasile (+52.789), Regno Unito appunto (+48.641), India (+38.949), Stati Uniti (+28.412), Spagna (+27.688), Russia (+24.793), Iran (+23.655), Argentina (+17.295), Sudafrica (+16.435). In Indonesia i morti hanno superato quota 70.000.

Secondo diversi osservatori, la situazione potrebbe essere peggiore di quanto mostrato dai numeri, a causa della scarsità di controlli effettuati. Uno studio pubblicato sabato ha rilevato che quasi la metà dei 10,6 milioni di residenti di Giacarta potrebbe aver contratto il Covid-19. Negli Usa si teme «una pandemia dei non vaccinati»: con la variante Delta. E gli Stati Uniti stanno registrando una media di 26.000 nuovi casi al giorno, il 70per cento più alta rispetto alla scorsa settimana. Dopo una settimana con oltre 1.000 nuovi casi la contea di Los Angeles si appresta a reintrodurre l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso, anche per le persone vaccinate contro il Covid. In Australia anche Melbourne, dopo Sydney, torna a chiudere per cercare di limitare i contagi della variante Delta del Covid. Ben12 su 25 milioni di australiani potranno uscire solo per spese essenziali, motividi lavoro, salute ed esercizio fisico. Anche in Cina si annunciano misure drastiche. Se tutta la famiglia non è stata vaccinata i bambini non potranno tornare a scuola dopo le vacanze estive: una decisione adottata da diverse amministrazioni locali per aumentare i tassi di vaccinazione per il momento ancora troppo bassi rispetto agli obiettivi fissati.

