Charlene di Monaco, "il vero motivo per cui non posso tornare a casa": la drammatica confessione sulla malattia

Charlène di Monaco è ancora in Sudafrica dopo l'operazione a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica. La moglie di Alberto di Monaco ha voluto aggiornare circa le sue condizioni di salute spiegando "il vero motivo per cui non posso tornare a casa". "Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare - ha spiegato al magazine sudafricano News24 la principessa - un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarsi. L'apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi".

Charlène si trova ancora lontana dai figli e dal marito, che sono andati a farle visita a giugno. Il principe starebbe però organizzando un altro viaggio in Sudafrica, sempre nel rispetto delle regole anti-Covid. Intanto la principessa non può che rimanere in contatto con i figli tramite videochiamate.

Anche ad Alberto di Monaco va il pensiero della principessa: "Lui è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso. È stata una sfida per me, mi mancano mio marito e i miei figli", aveva scritto a ridosso del suo anniversario di nozze.

