Principessa Charlene di Monaco, tutta la verità: "Potrebbero esplodermi le orecchie", il dramma che la ha colpita

Nel mirino c'è ancora Charlène Wittstock, la principessa e moglie di Alberto di Monaco, da mesi in Sudafrica a causa di una operazione. "Un'infezione otorinolaringoiatrica", avevano fatto sapere lo scorso maggio dal Principato di Monaco alla viglia del Gran Premio di Formula 1. E negli ultimi giorni il gossip: non torna perché non vuole tornare. Insomma, c'è chi sostiene che Charlene, ormai, resti a casa ma non più per ragioni di salute.

E così ora è la diretta interessata a tornare sull'argomento, per dare la sua versione e smentire le ultime ricostruzioni: "o subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari - ha rivelato -. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarsi. L'apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi", ha spiegato al magazine sudafricano News24.

E ancora, Alberto e i suoi figli sono andati a visitarla a giugno. E il principe starebbe organizzando un secondo viaggio in Sudafrica, ovviamente pandemia e coronavirus permettendo. Su Alberto, a spegnere tutti i gossip, la principessa Charlene ha poi speso parole cariche d'amore: "Lui è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso. È stata una sfida per me, mi mancano mio marito e i miei figli", ha concluso.

