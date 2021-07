Euro 2020, muore di Covid dopo la partita. Le sue ultime parole: uno sfogo drammatico

20 luglio 2021 a

Dramma in Gran Bretagna, dove un 51enne è morto di coronavirus. L'uomo, Glenn Barrett, era stato al pub Old Clee Club nella notte del 13 giugno per vedere gli Europei. Secondo i familiari sarebbe stato proprio qui che Glenn avrebbe contratto il Covid-19. La stessa sera infatti, durante il match Inghilterra-Croazia vinto dalla prima in un 1 a 0, sono risultate positive sette persone, incluso un ragazzo di vent'anni che è finito in terapia intensiva insieme a Barrett. Il locale è stato poi chiuso e sanificato.

Glenn Barrett era un assistente volontario ed è morto dopo tre settimane passate al Diana Princess of Wales Hospital di Grimsby. I parenti descrivono il 51enne come "un gigante gentile alto più di 2 metri" che prestava aiuto alle altre persone. Tra i parenti più stretti il cugino, Ken Meech, che lo considerava un "fratello maggiore": "Se avesse fatto il vaccino - è stato il suo amaro sfogo -, sarebbe ancora qui con noi oggi".

L'uomo sul punto di morte aveva detto "avrei voluto fare il vaccino". Glenn infatti non si era vaccinato per paura di gravi ripercussioni dopo un'operazione alla milza. "Questo è uno dei momenti più tristi della mia vita - ha confessato ancora il cugino - perdere mio cugino, il grande Glenn Barrett, a causa del Covid". E infine: "Per fortuna il suo amico è sulla strada della guarigione e non ha avuto problemi di fondo". Molti infatti i focolai sorti durante gli Europei di calcio, che hanno visto tantissimi tifosi riversarsi nel locali per supportare la propria squadra del cuore ma molto spesso senza tenere in considerazione le drammatiche conseguenze.

