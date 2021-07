Dahlia Sky, la tragica fine della diva a luci rosse: "Ragazza sfortunata", perché si è suicidata

22 luglio 2021 a

La pornodiva Dahlia Sky si è suicidata. Il motivo però è la malattia che da tempo la affliggeva: un tumore al seno dal quale non aveva scampo. L'attrice 31enne, nel porno già da 10 anni, collezionava successi, uno dietro l'altro. Ma per Barbara Costa, che su Dagospia racconta la sua tragica storia, "era una ragazza sfortunata che lottava contro un cancro al seno con metastasi di quarto stadio". Una situazione senza via d'uscita e così si è tolta la vita con un colpo di fucile. Lasciando una lunga carriera con decine di nomination agli Oscar per 600 film, tra cui spiccano quelli con Rocco Siffredi ("Rocco’s Coming in America"), Axel Braun (porn-parody di Star Trek, e Terminator), Manuel Ferrara ("Bailey Blue Wide Open").

La malattia, è quanto rivelano fonti giornalistiche, l'avrebbe portata anche sul lastrico. Da tempo Dahlia viveva in povertà. Complici, forse, i costi per curarsi in America. Alcune foto social recenti la riprendono mentre distribuisce cibo ai poveri davanti ai centri di assistenza, ma sui suoi ultimi giorni di vita si sa ancora ben poco.

Altrettanto misteriosa la scomparsa di Dakota Skye, pornostar 27enne ma da un anno fuori dal quel mondo. La ragazza è stata trovata priva di vita il 9 giugno in un camper. Molti credono che la 27enne sia stata stroncata da un'overdose di Fentanyl. La zia però su Facebook ha svelato che Dakota si è uccisa due anni esatti dopo il suicidio della madre.

