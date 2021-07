Peste, morta una bambina di 10 anni. Non è il primo caso: com'è rimasta contagiata

24 luglio 2021 a

E' allarme per una serie di casi di peste in Colorado, negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi è morta una bambina di dieci anni che aveva contratto la malattia. Casi di peste negli animali, secondo un recente rapporto delle autorità mediche sono stati confermati in sei contee del Colorado. I test di laboratorio hanno confermato la malattia nelle pulci nella contea di La Plata, dove viveva la bambina. La notizia è stata diffusa dall'emittente televisiva CBS 4 Denver. La peste è stata rilevata anche nelle contee di San Miguel, El Paso, Boulder, Huerfano e Adams, le autorità hanno rinvenuto prove dell'esistenza del batterio killer, che arriva agli esseri umani spesso tramite le pulci o con il contatto diretto con animali infetti.

"In Colorado, si sono rinvenute pulci positive al batterio della peste durante questi mesi estivi", spiegano le autorità. "La consapevolezza e le precauzioni possono aiutare a prevenire la malattia nelle persone. Sebbene sia raro che le persone contraggano la peste, vogliamo fare in modo che tutti possano riconoscere i sintomi poiché la malattia è curabile se presa in tempo". Le autorità consigliano quindi di chiamare il prima possibile un medico in caso di sintomi o se si teme di essere stati esposti a un rischio di contagio. Jennifer House, vice epidemiologa statale ha spiegato come riconoscere i segni della malattia: "I sintomi includono febbre improvvisa, mal di testa, brividi, debolezza e acuto dolore nei linfonodi".

Per la peste infatti non esiste un vaccino ma la malattia può essere trattata e curata con antibiotici se diagnosticata per tempo. Le autorità hanno anche avvertito i residenti di prendere alcune precauzioni nelle aree in cui è presente la peste, tra cui evitare di maneggiare direttamente la fauna selvatica e tenere gli animali domestici lontani da quelli selvatici, in particolare roditori e conigli morti.

