Parigi, colpo del secolo alla gioielleria Chaumet: come ruba 3 milioni di euro, "monumentale"

È stato definito "un colpo monumentale", parole dei poliziotto costretto a riconoscere il talento del bandito. Un agente che ha parlato con Le Parisien ma non ha voluto rivelare il suo nome. Un agente che si è "inchinato" di fronte all'abilità del ladro. Siamo a Parigi dove nel pomeriggio di ieri, martedì 27 luglio, è stato messo a segno un colpo clamoroso nella boutique del gioielliere Chaumet sulla rue François 1er, proprio dietro gli Champs Elysées.

Il ladro ha fatto tutto da solo, senza passamontagna né mascherina. E senza l'uso della forza per irrompere nel locale: è arrivato, e fuggito, a bordo di un monopattino. Ad aiutarlo anche la pioggia, che ha colpito la capitale francese un po' per tutto il pomeriggio. Il bandito è entrato in azione intorno alle 17. Proprio davanti alla gioielleria c'è un parcheggio del servizio sharing delle bici del comune di Parigi. Nessuno si è insospettito quando il tipo vi ha piazzato anche il suo mezzo. Con la stessa calma il ladro si è finto un cliente, ha valicato porta azzurra della boutique.

A quel punto ha estratto una pistola automatica, le minacce e si è fatto consegnare i gioielli e pietre preziose. Valore? Tre milioni di euro, un colpaccio, come detto. Quindi ha richiusi tutti dentro alla gioielleria ed è scomparso verso il Lungosenna, sempre a bordo del suo monopattino. Alle sue spalle ha lasciato pochissimi danni ma soprattutto pochissimi indizi. E la caccia all'uomo, e al bottino, non sembra affatto delle più semplici.

