Macron, che figuraccia: saluta dall'auto, ma in strada... non c'è nessuno

sabato 15 novembre 2025
La popolarità di Emmanuel Macron è in netto calo. Durante la parata dell’11 novembre sugli Champs-Élysées, per commemorare l’armistizio del 1918, il presidente francese ha sfilato in auto blindata lungo un viale completamente deserto. Le transenne, come segnala ilSecolo d'Italia, e le misure di sicurezza hanno tenuto lontana la folla, evitando potenziali contestazioni, ma rivelando un’indifferenza generale.Macron, sportosi dal finestrino per salutare con la mano, ha incontrato solo il vuoto: "una quiete desolante", come descritto. Le poche persone presenti sembravano totalmente disinteressate al suo passaggio al termine della cerimonia per i caduti.

Un video diffuso su X da Jean Messiha il 12 novembre 2025 mostra la scena: "Macron tend la main par la fenêtre de sa voiture blindée pour saluer une foule fantôme". L’assenza di pubblico è stata interpretata come un simbolo del declino del consenso.Ironia della sorte: se da un lato Macron ha evitato fischi e critiche – un tempo frequenti – dall’altro l’indifferenza popolare appare ancora più pesante. Il soprannome "Giove", che evocava potenza e distacco divino, sembra ormai lontano. Oggi, il suo status è paragonato a Plutone: "un pianeta nano nella Fascia di Kuiper", dimenticato ai margini del sistema. Agitando la mano nel vuoto, Macron rischia di svanire presto dalla memoria collettiva.

