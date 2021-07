Euro 2020, l'ultima vergogna inglese: "Bast*** e violenti, avete rubato la finale", questa lettera all'ambasciata

31 luglio 2021 a

Sono passati venti giorni dalla notte del trionfo azzurro ad Euro 2020, dalla magica serata di Wembley in cui l'Italia di Roberto Mancini ha messo ko l'Inghilterra padrona di casa in finalissima. E dopo venti giorni nessuno ha scordato le molteplici manifestazioni di "sportività" - si fa per dire - dei britannici. Si pensi alle medaglie sfilate, alle proteste contro l'arbitro (assurde), alla fuga del principe William, agli italiani pestati per le strade di Londra e chi più ne ha più ne metta.

Bene, ora il carrello delle vergogne inglesi si arricchisce con un ultimo, sconcertante, capitolo. Online è infatti diventata virale una delirante lettera spedita all'ambasciata italiana a Londra, scritta al pc e non firmata. Una missiva che è di fatto una lunga infilata di improponibili insulti. Il succo? "La partita è truccata, avete vinto grazie a violenza, intimidazione e trucchi. Non sapete come giocare un match in modo sportivo", scrivono. Un totale ribaltamento della realtà.

Per primo, a postare online la lettera, è stato Alessandro Motta, Vice Capo Missione dell'ambasciata italiana a Londra, che ha accompagnato la foto della missiva con una didascalia: "Il fair play è un concetto conosciuto in tutto il mondo e ha trovato le sue origini nello sport moderno in Gran Bretagna...", ha commentato polemico. E da lì, il post è subito rimbalzato ovunque. Per questioni fin troppo evidenti, non ne traduciamo il testo...

