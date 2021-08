Stati Uniti, il joypad diventa "killer": video-giocare durante il temporale? Pessima idea: il dramma di un uomo

02 agosto 2021 a

Fulminato mentre impugnava il suo controller e si dilettava con un videogioco. Tutto vero. Spaventosamente vero. Il più improbabile degli incidenti domestici. La storia arriva dagli Stati Uniti, da Robertson, in Tennessee. sabato sera un uomo stava videogiocando quando è stato colpito da un fulmine tramite il cavo del suo controller di gioco, che ovviamente impugnava.

In stato di choc, sconvolto ed elettrizzato, l'uomo è comunque riuscito a chiamare il soccorso medico, intorno alle 21.15. Quando gli operatori sanitari sono arrivati alla sua casa, hanno capito cosa fosse successo: l'abitazione era stata colpita da un fulmine, che si è scaricato (anche) attraverso il controller. Miracolosamente, il malcapitato non aveva riportato gravi conseguenze o traumi evidenti."Voleva essere semplicemente visitato per essere sicuro di non aver riportato ferite", hanno spiegato i medici.

Per inciso, le cosse elettriche mentre si gioca ai videogiochi sono un fenomeno tutt'altro che isolato. Si pensi che il medesimo incidente, lo scorso anno, aveva colpito un videogiocatore professionista di Rocket League: nel corso di un temporale è stato fulminato mentre reggeva in mano un controller cablato. In quell'occasione riportò gravi ustioni alla mano: si pensi che la porta Usb sul joypad si era fusa a causa dell'altissimo calore raggiunto dopo il fulmine.

