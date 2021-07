Euro 2020, "cosa ha detto Boris Johnson a Mattarella sugli spalti": Inghilterra ko, ora si capisce tutto

12 luglio 2021 a

A sentire le parole pronunciate da Boris Johnson prima del primo tempo degli Europei di domenica 11 luglio, verrebbe da dire che l'ha tirata alla.sua squadra, l'Inghilterra. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il premier inglese ha salutato sportivamente Sergio Mattarella. Proprio al presidente della Repubblica, rappresentante dell'Italia a Wembley, ha detto: "Forza Italia!".

Un augurio che si è rivelato fatale. A strappare la vittoria, seppur sudata, sono stati gli Azzurri di Roberto Mancini. Nonostante tutto Johnson ha comunque accettato la sconfitta complimentandosi con la squadra inglese: "Avete giocato come eroi", ha poi twittato all'indirizzo dei calciatori inglesi: una squadra che "ha reso la nazione orgogliosa e merita un grande riconoscimento".

D'altronde BoJo non è mai stato un grande tifoso, ammettendo di non capire nulla di calcio, non essendosi mai interessato. Però gli Europei sono gli Europei, soprattutto dopo la Brexit. E così, nella speranza di dimostrare la potenza inglese, Johnson in semifinale si era perfino presentato in tribuna indossando una maglietta dell'Inghilterra, cosa che ha fatto anche ieri sera. Ma evidentemente non è bastato: dopo il primissimo gol a favore dell'Inghilterra, ecco che l'Italia si è rimboccata le maniche portandosi a casa la rivincita e una bella coppa.

