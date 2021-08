Francia-horror, il comune invaso dalle formiche: "Ci cadono in casa". E dentro alle prese della luce...

08 agosto 2021 a

Un racconto dell'orrore. Una vicenda che sembra uscire dritta dritta da un film. Peccato però che sia pura realtà. Siamo a Ria-Sirach, in Francia, sui Pirenei Orientali, dove l'intero paese è stato colpito dall'invasione delle formiche. In verità accade ogni anno da dieci anni a questa parte, in un periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno: un intero quartiere completamente invaso dagli insetti, che cadono nelle case, entrano passando dai cavi elettrici e telefonici.

Aprendo le prese elettriche, i residenti trovano migliaia di formiche ammassate, che sembrano scegliere quel posto per morire. Le altre, al contrario, attaccano e invadono le abitazioni. Secondo quanto si legge su FranceInfo, questi animali sono arrivati a complicare, e parecchio, la vita a una donna di 82 anni. La signora si chiama Liniane Berrier, e racconta: "La mattina ti alzi e le hai dappertutto. Mi impediscono di dormire perché suonano", lamenta.

Il punto è che sono entrate anche nella presa elettrica del campanello di casa, facendolo scattare in continuazione. Poi, ovviamente, i costi: Liniane spiega di aver speso nel corso di questi anni più di 700 euro nel vano tentativo di allontanare le formiche da casa.

Una vicina di casa della signora spiega: "Soffriamo da dieci anni e anche io sono traumatizzata. Ci cadono addosso quando dormiamo. Ho un’insalata fresca in cucina e ci sono un sacco di formiche sopra". Il sindaco del piccolo comune, Jean Maury, ha anche chiesto alla locale Agenzia regionale della sanità, la quale per ora non è riuscita a trovare alcun tipo di soluzione. E il dramma, continua...

